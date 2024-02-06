Юные музейщики из Псковской области смогут стать участниками смены в «Орлёнке»

10:11, 06 февраля 2024, ПАИ

Музей Победы приглашает юных музейщиков Псковской области к участию в конкурсном отборе на историко-патриотическую смену «Школьный музей Победы», которая пройдет во всероссийском детском центре «Орленок». Заявки принимаются от подростков 13-16 лет – активистов школьных музеев и боевых комнат – партнёров Музея Победы, сообщили ПАИ организаторы.

«Программа смены направлена на изучение Великой Отечественной войны, основ музейного дела. Школьники смогут получить знания и практические навыки в области подготовки выставочных проектов, проведения экскурсий. На смене традиционно демонстрируются лучшие практики работы школьных музеев, посвященных истории Великой Отечественной и родного края», – рассказали в Музее Победы.

Конкурсантам необходимо подготовить видеорассказ на тему «Заветам верны: быть Героем». В видеоролике школьнику нужно раскрыть историю героев своей семьи или земляков – участников Великой Отечественной войны или специальной военной операции. В ходе рассказа также можно продемонстрировать экспонаты из школьного музея, связанные с героем. Кроме того, участники должны представить портфолио, отражающее достижения в области изучения истории Великой Отечественной войны на региональном, всероссийском и международном уровнях.

Приём заявок осуществляется через автоматизированную информационную систему и завершится 12 марта 2024 года.

Историко-патриотическая смена «Школьный музей Победы» пройдет с 20 апреля по 10 мая 2024 года. Специалисты и историки Музея Победы и музеев-партнеров, руководители учреждений культуры, педагоги проведут обучающие занятия, мастер-классы, лекции. По итогам программы подростки научатся разрабатывать проекты, организовывать мероприятия и выставки — получат навыки, которые в будущем смогут применить в рамках работы музея своей школы.