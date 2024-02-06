Автор-исполнитель Татьяна Замураева даст концерт в Пскове

10:17, 06 февраля 2024, ПАИ

Концерт-презентация Татьяны Замураевой «Ощущение времени» пройдёт 10 февраля в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

Татьяна Замураева – псковский автор-исполнитель, автор четырёх музыкальных альбомов, а также сборников стихов «Часы с кукушкой», «Ощущение времени».

Татьяна Николаевна Замураева родилась 15 октября 1961 года. Живет в Пскове. Она хорошо известна псковским любителям авторской песни. Главное, что отличает ее творчество, - это попытка познать внутренний мир человека. Любовь и разочарование, непростые взаимоотношения с любимым, самоопределение зрелого человека - эти темы близки и интересны каждому. Известность пришла к Татьяне Замураевой после того, как она стала дипломантом Международного конкурса авторской песни.

Концерт состоится в актовом зале библиотеки (первый этаж) в 16:00.

Вход свободный.