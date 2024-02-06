Сирены зазвучат в Псковской области 7 февраля
Плановую проверку готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения проведут на территории Псковской области 7 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Запуск электросирен и громкоговорителей с передачей сигнала «Внимание всем» произойдёт 7 февраля в 8:00 по московскому времени.
Проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения Псковской области по своевременному доведению информации и сигналов оповещения об опасностях проводится c целью поддержания её готовности к своевременному доведению информации в случаях возникновения ЧС.
Жителей Псковской области призывают сохранять спокойствие, так как подача звуковых сигналов плановая.
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