Сирены зазвучат в Псковской области 7 февраля

10:39, 06 февраля 2024, ПАИ

Плановую проверку готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения проведут на территории Псковской области 7 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Запуск электросирен и громкоговорителей с передачей сигнала «Внимание всем» произойдёт 7 февраля в 8:00 по московскому времени.

Проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения Псковской области по своевременному доведению информации и сигналов оповещения об опасностях проводится c целью поддержания её готовности к своевременному доведению информации в случаях возникновения ЧС.

Жителей Псковской области призывают сохранять спокойствие, так как подача звуковых сигналов плановая.