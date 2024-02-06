Псковичи стали победителями и призёрами всероссийских соревнований по рукопашному бою

11:09, 06 февраля 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Мастер», стали победителями и призёрами Всероссийских соревнований по рукопашному бою «Звёзды Балтики», а также этапа Кубка России. Соревнования прошли в Выборге в Ленинградской области с 1 по 4 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации рукопашного боя Псковской области.

В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из 20 регионов страны. Псковскую область представили 12 бойцов.

Золото всероссийских соревнований среди спортсменок 16-17 лет взяла Анна Сергеева. Обладателем бронзовой награды среди девушек 14-15 лет признали Маргариту Николаеву.

На этапе Кубка России среди мужчин в весовой категории до 73 килограммов сильнейшим оказался Михаил Кузнецов. Владислав Писцов принёс в копилку Псковской области бронзу в весовой категории до 88 килограммов. Теперь оба бойца отправятся в Брянск, чтобы сразиться за награды Кубка России по рукопашному бою.

«Мы показали очень конкурентные бои. Ещё четыре спортсмена остановились на четвёртых и пятых местах, проиграв в один-два балла. Им не хватило опыта больших соревнований», – отметила президент Федерации рукопашного боя Псковской области Дина Дымова.

Тренируют бойцов Владимир Евдокимов и Рафаэль Керимов.

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