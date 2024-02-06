Митрополит Таллинский и всея Эстонии покинет страну сегодня
Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) покинет страну сегодня, 6 февраля, сообщила Эстонская православная церковь.
Накануне власти Эстонии решили не продлевать вид на жительство митрополита, отметив, что он якобы представляет угрозу безопасности государству - потому что не осудил действия России на Украине.
Сам митрополит назвал это решение политически мотивированным. Он намерен продолжить руководить ЭПЦ в изгнании, как избранный Собором предстоятель.
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