Труженица тыла из Новоржевского района отметила 100-летний юбилей

12:09, 06 февраля 2024, ПАИ

Труженица тыла Зоя Николаевна Ефремова из деревни Стехново Новоржевского района отметила 100-летний юбилей, сообщает газета «Земля Новоржевская».

Навестить юбиляршу приехали глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова, председатель районного Совета ветеранов Галина Синельникова, начальник территориального отдела Новоржевского округа комитета по социальной защите Псковской области Вячеслав Суворов.

Именинница не смогла лично встретить гостей по состоянию здоровья, поэтому официальные лица передали поздравительное письмо президента России Владимира Путина, приветственные адреса и подарки от губернатора Псковской области и администрации Новоржевского округа и цветы сыну Зои Ефремовой и её внучке.

Во время Великой Отечественной войны Зоя Ефремова копала окопы, землянки и помогала партизанам. В 1948 году она вышла замуж. С мужем они прожили вместе 65 лет и вырастили дочь Галину и сына Бориса.

Сейчас женщина живёт в деревне Стехново с сыном Борисом. У Зои Ефремовой есть три внучки, четыре правнучки и один правнук. А в 2022 году родился ещё и праправнук.

«От души поздравляем уважаемую Зою Николаевну с такой почтенной датой, желаем доброго здоровья, душевного спокойствия, внимания родных и близких», – заключили в издании.