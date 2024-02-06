Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Труженица тыла из Новоржевского района отметила 100-летний юбилей

Труженица тыла Зоя Николаевна Ефремова из деревни Стехново Новоржевского района отметила 100-летний юбилей, сообщает газета «Земля Новоржевская».

Труженица тыла из Новоржевского района отметила 100-летний юбилей. Фото здесь и далее: газета «Земля Новоржевская»

Навестить юбиляршу приехали глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова, председатель районного Совета ветеранов Галина Синельникова, начальник территориального отдела Новоржевского округа комитета по социальной защите Псковской области Вячеслав Суворов.

Именинница не смогла лично встретить гостей по состоянию здоровья, поэтому официальные лица передали поздравительное письмо президента России Владимира Путина, приветственные адреса и подарки от губернатора Псковской области и администрации Новоржевского округа и цветы сыну Зои Ефремовой и её внучке.

Во время Великой Отечественной войны Зоя Ефремова копала окопы, землянки и помогала партизанам. В 1948 году она вышла замуж. С мужем они прожили вместе 65 лет и вырастили дочь Галину и сына Бориса.

Сейчас женщина живёт в деревне Стехново с сыном Борисом. У Зои Ефремовой есть три внучки, четыре правнучки и один правнук. А в 2022 году родился ещё и праправнук.

«От души поздравляем уважаемую Зою Николаевну с такой почтенной датой, желаем доброго здоровья, душевного спокойствия, внимания родных и близких», – заключили в издании.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 февраля 2024

Главврач Псковской областной больницы Евгений Панфёров станет гостем программы «Оглавление»
06 февраля 2024

Практика Островского района вошла в сотню лучших в России
06 февраля 2024

Врач из Петербурга приехала работать в Псковский госпиталь для ветеранов войн
06 февраля 2024

90-летие отметила жительница Порховского района
06 февраля 2024

Прокуратура Псковской области обратила внимание на клевету как уголовно наказуемое преступление
06 февраля 2024

Более 4700 жителей Псковской области заболели ОРВИ за неделю
06 февраля 2024

Труженица тыла из Новоржевского района отметила 100-летний юбилей
06 февраля 2024

Youtube продолжает блокировать каналы филиалов ВГТРК

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...