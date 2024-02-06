Youtube продолжает блокировать каналы филиалов ВГТРК
Видеохостинг Youtube продолжает блокировать каналы филиалов ВГТРК. Во вторник, 6 февраля, блокировки был подвергнут канала ГТРК «Псков». Кроме того, в этот же день были заблокированы каналы ГТРК «Чита», «Ивтелерадио».
Видеохостинг владельцев каналов о причинах блокировки не уведомлял. «Видео наших выпусков теперь будут доступны на платформе «Смотрим» и в нашей группе «ВКонтакте», – отметили в ГТРК «Псков».
Прецедентов, когда Youtube блокирует каналы государственных или прогосударственных СМИ в России, насчитывается уже несколько десятков.
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