Youtube продолжает блокировать каналы филиалов ВГТРК

12:03, 06 февраля 2024, ПАИ

Видеохостинг Youtube продолжает блокировать каналы филиалов ВГТРК. Во вторник, 6 февраля, блокировки был подвергнут канала ГТРК «Псков». Кроме того, в этот же день были заблокированы каналы ГТРК «Чита», «Ивтелерадио».

Видеохостинг владельцев каналов о причинах блокировки не уведомлял. «Видео наших выпусков теперь будут доступны на платформе «Смотрим» и в нашей группе «ВКонтакте», – отметили в ГТРК «Псков».

Прецедентов, когда Youtube блокирует каналы государственных или прогосударственных СМИ в России, насчитывается уже несколько десятков.