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Прокуратура Псковской области обратила внимание на клевету как уголовно наказуемое преступление

Прокуратура Псковской области обратила внимание на уголовные преступления, связанные с клеветой. Эта тема стала главной в свежем выпуске программы «Территория закона» на телеканале «Первый Псковский».

В России существует уголовная ответственность за клевету. Статья 128.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за клевету, то есть за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

Уголовные дела по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ считаются уголовными делами частного обвинения, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного представителя, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ.

«Данная статья также содержит квалифицирующие признаки: публичную клевету, в том числе посредством сети Интернет, клевету в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, обвинения лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого и особо тяжкого преступления, либо по вопросу заболевания лица болезнью, опасной для окружающих, а также клевету, совершенную с использованием служебного положения», - напомнила старший помощник прокурора Псковской области Рахиба Сулейманова.

«Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся распространяемые сведения. Эти сведения могут относиться лишь к фактам прошлого или настоящего», - отметила сотрудник региональной прокуратуры.

Распространяемые при клевете сведения должны в деталях либо в общих чертах характеризовать какой-либо конкретный факт, при этом они могут прямо указывать на событие или содержать косвенную информацию о нем. Заявления общего характера, не содержащие указания на определенный ложный факт (например, выражения «вор», «мошенник», «взяточник», «подлец» и др.), не образуют состава клеветы, отметили в прокуратуре.

Кроме того, в новом выпуске программы «Территория закона» рассказывается о признаках клеветы, порочащих честь, достоинство и репутацию.

В зависимости от части ст. 128.1 УК РФ лицу, совершившему данное преступление, может быть назначено наказание в виде штрафа от 5000 рублей до лишения свободы сроком до 5 лет.

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