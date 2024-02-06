Псковичей приглашают отметить День науки в усадьбе Софьи Ковалевской

12:54, 06 февраля 2024, ПАИ

11 февраля в 12:00 в музее-усадьбе Софьи Ковалевской в Полибино начнётся культурно-просветительская программа «Наука не для скуки» для семей с детьми. Об этом ПАИ сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Мероприятие приурочено сразу к трём знаменательно-памятным датам февраля: Дню российской науки, Дню памяти Софьи Ковалевской и Международному дню женщин и девушек в науке.

В программе:

- квест «Научное окружение Софьи Ковалевской» (творческие задания, путешествие по залам главного усадебного дома, знакомство с самыми «дорогими и близкими» учёными в жизни Софьи Васильевны (дед, прадед, муж, деверь, лучшая подруга, учителя-наставники);

- мультипликационный фильм о Софье Ковалевской в видеозале;

- занятие в интерактивном научном зале (маятники, световая инсталляция, мини-катушка Тесла, левитирующий Сатурн, гироскоп).

Место встречи: музей-усадьба С. В. Ковалевской по адресу Великолукский район, Полибино. Билеты можно приобрести в кассе музея или онлайн. Предварительная запись по электронной почте korvin.49@mail.ru или по телефону 8 (81153) 29 523.