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Общество

Филиал ПФКИ в Пскове начал консультации в рамках заявочной кампании

Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив в Пскове ведет активные консультации потенциальных заявителей в рамках заявочной кампании, заявил в ходе пресс-конференции во вторник, 6 февраля, руководитель регионального офиса Даниил Григорьев.

Фото: ПАИ. На фото: Даниил Григорьев

«Сейчас идёт заявочная кампания. Приходит много творческих команд, консультируется. Мы проводим множество образовательных, обучающих семинаров. Методично помогаем творческим командам заполнить заявки. Творческая команда – компания людей, которые хотят реализовать интересную задумку в сфере культуры. Фонд был создан для всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий», – отметил гость медиацентра. Заявки ПФКИ принимает до 20 февраля.

Команды, которые могут претендовать на грант, могут быть разными. Команда может состоять даже из одного человека. Это может быть любое юридическое лицо, ИП, ООО, бюджетное учреждение культуры, НКО может принять участие в конкурсе фонда, подчеркнул его руководитель.

Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив, который открылся в Псковской области 11 декабря прошлого года, стал пятым по счёту открывшимся в регионах России. Уже открыты офисы в Марий Эл, Туле, Рязани, Нижнем Новгороде, Великом Новгороде, Луганске. Площадка готовится к открытию уже в Орле, есть запрос из Калининграда.

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