12 наград завоевали псковички на международном турнире по пилонному спорту и воздушной гимнастике
12 наград завоевали псковички, участницы команды Gym Koloskova, на международном турнире Supreme world – 2024, который прошёл в Москве. Об этом ПАИ сообщила руководитель команды Софья Колоскова.
В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов.
Первые места в соревнованиях по пилонному спорту взяли Диана и Анастасия Крикун, Виктория Федотова, Виктория Мигунова, София Ясвина. Также два золота взяла Софья Колоскова и одно – дуэт Дианы Крикун и Софии Ясвиной.
Вероника Васильева и Есения Любых завоевали серебро по программе дисциплин пилонного спорта, а Ирина Ветрова удостоилась серебряной награды по направлению воздушной гимнастики.
Бронзу соревнований в направлении «артистический пилон» взяла Серафима Любых.
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