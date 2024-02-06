12 наград завоевали псковички на международном турнире по пилонному спорту и воздушной гимнастике

14:04, 06 февраля 2024, ПАИ

12 наград завоевали псковички, участницы команды Gym Koloskova, на международном турнире Supreme world – 2024, который прошёл в Москве. Об этом ПАИ сообщила руководитель команды Софья Колоскова.

В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов.

Первые места в соревнованиях по пилонному спорту взяли Диана и Анастасия Крикун, Виктория Федотова, Виктория Мигунова, София Ясвина. Также два золота взяла Софья Колоскова и одно – дуэт Дианы Крикун и Софии Ясвиной.

Вероника Васильева и Есения Любых завоевали серебро по программе дисциплин пилонного спорта, а Ирина Ветрова удостоилась серебряной награды по направлению воздушной гимнастики.

Бронзу соревнований в направлении «артистический пилон» взяла Серафима Любых.

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