Кандидаты медотряда ПсковГУ оказали первую помощь пожилым людям в Самолве

14:30, 06 февраля 2024, ПАИ

Кандидаты медицинского отряда «Филин» ПсковГУ Валерия Степанова и Дарья Антонова выехали в деревню Самолву Гдовского района для оказания помощи и поддержки пожилым людям. Выезд состоялся в составе сводного отряда «Ольгинский десант», сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Девушки провели медицинские осмотры жителей деревни, оказали первую помощь, а также поделились советами о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний.

«Пожилые люди в Самолве выразили благодарность нашим кандидатам за их помощь и поддержку», – отметили соотрядники девушек.

Напомним, «Ольгинский десант» – региональный аналог акции, которая зародилась в Алтайском крае в 1969 году под названием «Снежный десант». Отряды «Ольгинского десанта» выезжают в отдалённые населённые пункты Псковской области для оказания помощи семьям и участникам специальной военной операции, пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям. Участниками акции стали около 160 студентов ПсковГУ.