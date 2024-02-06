Плюсский перерабатывающий комбинат стал партнёром «Народного признания»

16:15, 06 февраля 2024, ПАИ

ООО «Плюсский перерабатывающий комбинат» стало партнёром Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023». В конце февраля этого года станут известны имена лучших организаций, проектов, представителей социальной сферы и отличившихся псковичей.

Премия важна и полезна для жителей региона, отметил генеральный директор предприятия Константин Новинский. «Общественная премия «Народное признание» уже достаточно хорошо вписалась в традиции Псковской области и стала популярной и авторитетной. Это ежегодно подтверждается неизменным ростом числа её соискателей», – подчеркнул он.

По его словам, в Псковской области есть большое количество интересных людей, много развивающихся производств, профессиональных коллективов, полезных в различных сферах деятельности.

«Мы не всегда это замечаем. Но именно «Народное признание» даёт возможность познакомиться с ними и лучше их узнать. Кроме того, эта премия – возможность в очередной раз убедиться, что в нашем регионе есть потенциал для развития и неравнодушные граждане, стремящиеся в этом поучаствовать. Это очень важно и нужно – стать единым, сплочённым народом, верящим в свои силы и готовым справляться с задачами по укреплению благосостояния, комфортного и безопасного проживания», – сказал Константин Новинский.

Необходимо поддерживать и ценить родные проекты, которые развиваются в Псковской области, а также продвигать их не только на региональном уровне, подчеркнул гендиректор Плюсского перерабатывающего комбината.

«Премия – это также хороший мотиватор для дальнейшего роста и саморазвития, повышения корпоративного духа. Мы сами через это прошли, став благодаря поддержке наших земляков два раза победителями в номинациях «Открытие» и «Экомышление». И вот уже более семи лет ООО «ППК» наращивает темпы производства в сфере рециклинга, стремясь к реализации экономики замкнутого цикла и минимизации негативного влияния на экологию. Сама же церемония награждения финалистов и победителей – всегда яркое и надолго запоминающееся событие. В этом году наша компания также решила не отступать от сложившейся традиции и поддержать полюбившуюся жителям региона премию в качестве партнёров. Пожелаем же ей долгой и яркой жизни», – отметил Константин Новинский.

ООО «ППК» – ведущее предприятие на Северо-Западе России по переработке использованных пластиковых материалов. Основной выпускаемой продукцией комбината являются: стретч-плёнка, ПВД-рукава для фасовки, пакеты для рассады, мешки для мусора.

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования – с 28 декабря по 31 января, второй – с 1 по 23 февраля. Церемония вручения запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.

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