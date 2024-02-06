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Общество

Продажи умных колонок в Псковской области выросли почти в 3,5 раза

В 2023 году спрос на товары для умного дома в объединённой розничной сети «Мегафона» и Yota увеличился на 90 %. Заметно выросла популярность умных колонок, продажи которых за год поднялись более чем в два раза. Растёт интерес и к сопутствующей бытовой технике, которой можно управлять голосом или со смартфона, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Продажи умных колонок в Псковской области выросли почти в 3,5 раза. Фото предоставило ПАО «Мегафон»

В категории устройств для умного дома наибольшей популярностью у россиян в прошлом году пользовались смарт-розетки и датчики температуры и влажности. Их продажи за год выросли на 52 % и 88 % соответственно в натуральном выражении. У жителей Пскова в прошлом году также наибольшим спросом пользовались смарт-розетки – рост продаж этих устройств составил 32 %.

Одна из наиболее динамично растущих групп товаров – умные колонки, чьи продажи в 2023 году в Псковской области выросли почти в 3,5 раза. Вслед за ними жители Пскова стали чаще покупать и умную бытовую технику, управлять которой можно голосом через колонку или в приложении на смартфоне. В частности, число покупок смарт-чайников увеличилось на 24 % за год.

В 2023 году активнее всего товары для умного дома приобретали жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и Новосибирской области. При этом в столичном регионе спрос на такие товары за прошедший год увеличился в полтора раза.

«Мы видим, что в России неуклонно растёт интерес к умному дому, неотъемлемой частью которого стала и умная колонка. Согласно опросам, она уже входит в число самых желанных подарков на праздник наряду с новым смартфоном и смарт-часами. В 2023 году спрос на умные колонки подстегнуло как расширение их ассортимента, так и различные промоактивности производителей», – отметил директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов.

Реклама. ПАО «Мегафон».

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