Великолукские баскетболистки завоевали серебро на соревнованиях в Смоленске
Великолучанки, воспитанницы спортшколы «Экспресс» 2009 года рождения, стали серебряными призёрами первого тура детской баскетбольной лиги «Верхневолжье», который прошёл в рамках первенства Смоленска 3 и 4 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.
Сборная спортшколы «Экспресс» под руководством Александры Платоновой и Евгении Егоровой потерпели одно поражение и взяли серебряные медали соревнований.
В личной номинации в качестве лучшего игрока команды организаторы отметили Варвару Алексееву.
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