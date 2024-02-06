Великолукские баскетболистки завоевали серебро на соревнованиях в Смоленске

16:23, 06 февраля 2024, ПАИ

Великолучанки, воспитанницы спортшколы «Экспресс» 2009 года рождения, стали серебряными призёрами первого тура детской баскетбольной лиги «Верхневолжье», который прошёл в рамках первенства Смоленска 3 и 4 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.

Сборная спортшколы «Экспресс» под руководством Александры Платоновой и Евгении Егоровой потерпели одно поражение и взяли серебряные медали соревнований.

В личной номинации в качестве лучшего игрока команды организаторы отметили Варвару Алексееву.

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