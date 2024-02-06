Чемпионат и первенство области по брейкингу пройдут в Пскове 11 февраля

16:29, 06 февраля 2024, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по брейкингу пройдут в развлекательном комплексе «Простория» в Пскове 11 февраля, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Организаторы приняли около 250 заявок от спортсменов со всей области.

Участники посоревнуются в пяти возрастных группах. Победители соревнований представят Псковскую область на окружных состязаниях.

Вход для болельщиков свободный.

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