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Спорт

Чемпионат и первенство области по брейкингу пройдут в Пскове 11 февраля

Чемпионат и первенство Псковской области по брейкингу пройдут в развлекательном комплексе «Простория» в Пскове 11 февраля, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Организаторы приняли около 250 заявок от спортсменов со всей области.

Участники посоревнуются в пяти возрастных группах. Победители соревнований представят Псковскую область на окружных состязаниях.

Вход для болельщиков свободный.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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