Презентация проекта «Тренер» проходит в штабе общественной поддержки в Пскове
Презентация проекта «Тренер», направленного на поддержку оказавшихся в трудной жизненной ситуации подростков, проходит в штабе общественной поддержки в Пскове сегодня, 6 февраля, сообщает корреспондент ПАИ.
Проект реализуется «Молодёжкой Народного фронта».
«Проект направлен на помощь ребятам, которые хотят заниматься спортом и активно развиваться. Цель – социализация и привлечение подростков к спорту и здоровому образу жизни. Одна из главных составляющих – тренировки и тесная работа с тренерами», – рассказала региональный координатор молодёжного крыла Народного фронта Псковской области Юлия Колбасова.
Перед собравшимися выступил директор спортивной школы «Мастер» Вячеслав Папиашвили, а спортсмены школы провели показательное выступление.
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