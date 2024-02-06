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Спорт

Презентация проекта «Тренер» проходит в штабе общественной поддержки в Пскове

Презентация проекта «Тренер», направленного на поддержку оказавшихся в трудной жизненной ситуации подростков, проходит в штабе общественной поддержки в Пскове сегодня, 6 февраля, сообщает корреспондент ПАИ.

Презентация проекта «Т. ренер» проходит в штабе общественной поддержки в ПсковеФото: ПАИ

Проект реализуется «Молодёжкой Народного фронта».

«Проект направлен на помощь ребятам, которые хотят заниматься спортом и активно развиваться. Цель – социализация и привлечение подростков к спорту и здоровому образу жизни. Одна из главных составляющих – тренировки и тесная работа с тренерами», – рассказала региональный координатор молодёжного крыла Народного фронта Псковской области Юлия Колбасова.

Перед собравшимися выступил директор спортивной школы «Мастер» Вячеслав Папиашвили, а спортсмены школы провели показательное выступление.

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