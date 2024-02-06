Великолучан приглашают на службу в полицию

17:07, 06 февраля 2024, ПАИ

Несколько вакансий открыто в полиции Великих Лук, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Требуются сотрудники на должности полицейского, инспектора ДПС, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы, полицейского (водителя) отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых.

Кроме того, кандидатов приглашают на должности участкового уполномоченного полиции, дознавателя и следователя.

Предпочтение отдаётся тем, кто прошёл службу в Вооруженных силах РФ.

Сотрудникам обещают достойную зарплату и ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней, бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных поликлиниках, в том числе и членам семьи. Также предоставляется возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

По всем вопросам трудоустройства можно обращаться в подразделение по работе с личным составом ОМВД России по городу Великие Луки (улица Комсомольская, 14, кабинет № 322).