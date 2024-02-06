Псковичку оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РФ

16:34, 06 февраля 2024, ПАИ

Псковский городской суд Псковской области вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении жительницы Пскова С. Ей вменялась дискредитация Вооружённых сил РФ. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.



Суд назначил псковичке наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, вчера сразу три штрафа в сумме на 62 тысячи рублей получил псковский политик Лев Шлосберг (признан Минюстом иноагентом). Дважды его оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента, третий штраф выписан за распространение информации об организации, признанной в соответствии с законодательством РФ террористической, без указания на то, что ее деятельность запрещена.