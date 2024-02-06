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Общество

Концерт рок-группы «Наши» пройдёт в Пскове

Концерт «Поддержим наших» в исполнении рок-группы «Наши» пройдёт в Доме офицеров в Пскове 18 февраля в 15:00, сообщили ПАИ в учреждении.

Концерт рок-группы «Наши» пройдёт в Пскове. Фото: пресс-служба Дома офицеров

Лидером рок-группы является ведущий Первого канала Руслан Осташко.

Концерт состоится в рамках тура «Своих не бросаем!» – серии концертных выступлений по 24 городам России.

Пригласительные можно приобрести в кассе Дома офицеров.

Напомним, рок-группа «Наши» основана Русланом Осташко и Игорем Тухватовым в ноябре 2021 года. Песни группы исполнялись в эфире Первого канала, на мероприятиях Общероссийского народного фронта, на Дне города в Луганске, а также на открытии восстановленного легендарного мемориала «Саур-Могила» в Донбассе.

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