Больше 10 км дороги Пушкинские Горы – Локня отремонтируют в этом году

17:26, 06 февраля 2024, ПАИ

Больше 10 км дороги Пушкинские Горы – Локня отремонтируют в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

По контракту подрядчику предстоит отремонтировать 6,1 км трассы в Бежаницком районе, а также по контракту этого года – привести в нормативное состояние еще 4,2 км дороги в Новоржевском районе.

Второй участок проходит непосредственно через Новоржев, где, кроме трассы, приведут в порядок два моста – мост через городской канал и мост через реку Оршицу.

В ходе ремонта также будет заменено изношенное дорожное покрытие, восстановлена укрепленная часть обочин и виражей, отремонтированы пересечения, примыкания, съезды, водопропускные трубы и укреплены обочины. Обновлены автобусные остановки и нанесена дорожная разметка.

Работы завершатся в августе.