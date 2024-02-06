Больше 10 км дороги Пушкинские Горы – Локня отремонтируют в этом году
Больше 10 км дороги Пушкинские Горы – Локня отремонтируют в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
По контракту подрядчику предстоит отремонтировать 6,1 км трассы в Бежаницком районе, а также по контракту этого года – привести в нормативное состояние еще 4,2 км дороги в Новоржевском районе.
Второй участок проходит непосредственно через Новоржев, где, кроме трассы, приведут в порядок два моста – мост через городской канал и мост через реку Оршицу.
В ходе ремонта также будет заменено изношенное дорожное покрытие, восстановлена укрепленная часть обочин и виражей, отремонтированы пересечения, примыкания, съезды, водопропускные трубы и укреплены обочины. Обновлены автобусные остановки и нанесена дорожная разметка.
Работы завершатся в августе.