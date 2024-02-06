Мастер-класс по лепке провели для участниц клуба «Женский интерес» в Пскове

18:20, 06 февраля 2024, ПАИ

Мастер-класс «Лепим из глины» состоялся на базе детской художественной школы (ДХШ) для участниц ЖК «Женский интерес» при Центре занятости населения Пскова сегодня, 6 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе женского клуба.

Среди участниц женского клуба были также члены Псковского областного отделения Союза пенсионеров России.

Провела мастер-класс выпускница Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина по специальности «искусствоведение», преподаватель высшей категории, заведующая выставочным залом ДХШ Ирина Павлова.

Отмечается, что занятие помогло участницам клуба снять усталость и подарило уникальную возможность творческого самовыражения.