Полторы тонны говядины не пропустили на границе в Псковской области
Полторы тонны говядины в четвертинах на кости не пропустили на российско-белорусской границе в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
У товара отсутствовали маркировка и ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение мяса. Кроме того, перевозивший продукцию автомобиль не был оснащён холодильным оборудованием, необходимым при транспортировке и хранении мясосырья.
Отмечается также, что по указанию Россельхознадзора ввоз с территории Белоруссии в Россию говядины на кости, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро по риску губкообразной энцефалопатии, запрещён.
Перемещение партии говядины на кости по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза.
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