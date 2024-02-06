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Общество

Полторы тонны говядины не пропустили на границе в Псковской области

Полторы тонны говядины в четвертинах на кости не пропустили на российско-белорусской границе в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

У товара отсутствовали маркировка и ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение мяса. Кроме того, перевозивший продукцию автомобиль не был оснащён холодильным оборудованием, необходимым при транспортировке и хранении мясосырья.

Отмечается также, что по указанию Россельхознадзора ввоз с территории Белоруссии в Россию говядины на кости, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро по риску губкообразной энцефалопатии, запрещён.

Перемещение партии говядины на кости по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза.

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