Библиотекари из Чебоксар захотели присоединиться к псковскому проекту «Книжные мосты дружбы»

19:56, 06 февраля 2024, ПАИ

Представители Централизованной библиотечной системы Пскова и Объединения библиотек Чебоксар провели межрегиональную онлайн-конференцию «Муниципальная библиотека: модельная перезагрузка», сообщили ПАИ в пресс-службе системы.

Инициатором мероприятия выступила директор муниципального объединения чебоксарских библиотек Маргарита Пыркина: её подчинённым стал интересен опыт обновления содержательной деятельности псковских библиотек, которые прошли модернизацию в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Псковичи рассказали коллегам о трёх псковских модельных библиотеках – детской экологической библиотеке «Радуга», Центре детского чтения и «БиблиоЛюбе»: какой путь обновления они прошли и какие технические возможности предлагают теперь.

Замдиректора ЦБС Пскова Людмила Слабченко также рассказала чебоксарским библиотекарям о международном проекте «Книжные мосты дружбы», который она придумала четыре года назад и к которому уже присоединились коллеги из Белоруссии и Казахстана. В рамках данного проекта библиотекари дружественных стран регулярно делятся своими самыми успешными профессиональными практиками. Чувашским библиотекарям идея понравилась, и они выразили желание присоединиться к проекту.

Библиотекари из Чебоксар пригласили псковичей на празднование 555-летия города, а те в ответ позвали коллег на 1121-летие Пскова.

Итогом встречи стала договорённость о том, что ЦБС Пскова и Объединение библиотек Чебоксар подпишут официальное соглашение о сотрудничестве.