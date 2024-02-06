Шестиклассница в Новой Москве упала с 10-го этажа и выжила
Ученица шестого класса выпала с 10-го этажа в Новой Москве и выжила, сообщают «Известия».
Инцидент произошёл в микрорайоне Родники. На место происшествия вызвали медиков, которые госпитализировали девочку с переломом бедра и сотрясением.
Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося. Подробности произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что на Сахалине трое рабочих сорвались с 17-го этажа и выжили.
Напомним также, на улице Гражданской в Пскове мужчина выпал из окна пятого этажа.
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