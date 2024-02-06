Шестиклассница в Новой Москве упала с 10-го этажа и выжила

20:18, 06 февраля 2024, ПАИ

Ученица шестого класса выпала с 10-го этажа в Новой Москве и выжила, сообщают «Известия».

Инцидент произошёл в микрорайоне Родники. На место происшествия вызвали медиков, которые госпитализировали девочку с переломом бедра и сотрясением.

Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что на Сахалине трое рабочих сорвались с 17-го этажа и выжили.

Напомним также, на улице Гражданской в Пскове мужчина выпал из окна пятого этажа.