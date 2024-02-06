Новое спортивное оборудование поступило в три школы Пскова

20:48, 06 февраля 2024, ПАИ

Новое спортивное оборудование поступило в три псковские школы, победивших в прошлогодней спартакиаде, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

«Уже много лет в Пскове проходит спартакиада среди учащихся «Школьные игры». Ребята всех возрастов из всех школ города соревнуются в 17 видах спорта. В прошлом году принял решение поощрять учреждения, чьи команды заняли призовые места. Зарезервировали в городском бюджете средства и подумали, что самое лучшее, что мы можем подарить юным спортсменам, – это новое оборудование и инвентарь», – написал Борис Елкин.

По итогам прошлого года призовые места заняли лицей «Развитие», Псковский педагогический комплекс и многопрофильный правовой лицей № 8.

В спортзалы победителей уже поступили новые волейбольные, баскетбольные и теннисные мячи, турники и брусья, гимнастические маты и скакалки.

«Тренировки стали приятнее, а стимул стремиться к новым победам – сильнее!» – подытожил глава города.