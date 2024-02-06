Псковская инфекционная больница запустила горячую линию в Telegram

21:24, 06 февраля 2024, ПАИ

Псковская инфекционная клиническая больница запустила горячую линию в Telegram, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

В настоящий момент горячая линия состоит из семи чат-ботов. Чтобы оставить обращение, нужно подписаться на Telegram-канал «Горячая линия ГБУЗ ПО «ПОИКБ» и выбрать подходящее подразделение из следующего списка (в соответствии с тематикой возникшей проблемы):

приёмное отделение в Пскове;

приёмное отделение в Великих Луках;

стационар больницы;

амбулаторный центр, в том числе анализы;

филиал «Центр профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями»;

передача посылок пациенту;

нарушение этики и культуры общения со стороны медицинского персонала / связь с главным врачом Анастасией Повторейко.

За каждое подразделение отвечает конкретный специалист, сообщения отправляются ему чат-ботом автоматически. Отмечается, что отсутствие посредников значительно увеличит скорость реагирования на проблемные вопросы и сложные ситуации.

Ранее также сообщалось, что Псковская инфекционная больница запустила круглосуточную горячую линию по номеру телефона 8-951-759-46-11.