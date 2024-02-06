Псковская инфекционная больница запустила горячую линию в Telegram
Псковская инфекционная клиническая больница запустила горячую линию в Telegram, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
В настоящий момент горячая линия состоит из семи чат-ботов. Чтобы оставить обращение, нужно подписаться на Telegram-канал «Горячая линия ГБУЗ ПО «ПОИКБ» и выбрать подходящее подразделение из следующего списка (в соответствии с тематикой возникшей проблемы):
- приёмное отделение в Пскове;
- приёмное отделение в Великих Луках;
- стационар больницы;
- амбулаторный центр, в том числе анализы;
- филиал «Центр профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями»;
- передача посылок пациенту;
- нарушение этики и культуры общения со стороны медицинского персонала / связь с главным врачом Анастасией Повторейко.
За каждое подразделение отвечает конкретный специалист, сообщения отправляются ему чат-ботом автоматически. Отмечается, что отсутствие посредников значительно увеличит скорость реагирования на проблемные вопросы и сложные ситуации.
Ранее также сообщалось, что Псковская инфекционная больница запустила круглосуточную горячую линию по номеру телефона 8-951-759-46-11.
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