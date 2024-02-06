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Псковская инфекционная больница запустила горячую линию в Telegram

Псковская инфекционная клиническая больница запустила горячую линию в Telegram, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Псковская инфекционная больница запустила горячую линию в Telegram. Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

В настоящий момент горячая линия состоит из семи чат-ботов. Чтобы оставить обращение, нужно подписаться на Telegram-канал «Горячая линия ГБУЗ ПО «ПОИКБ» и выбрать подходящее подразделение из следующего списка (в соответствии с тематикой возникшей проблемы):

  • приёмное отделение в Пскове;
  • приёмное отделение в Великих Луках;
  • стационар больницы;
  • амбулаторный центр, в том числе анализы;
  • филиал «Центр профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями»;
  • передача посылок пациенту;
  • нарушение этики и культуры общения со стороны медицинского персонала / связь с главным врачом Анастасией Повторейко.

За каждое подразделение отвечает конкретный специалист, сообщения отправляются ему чат-ботом автоматически. Отмечается, что отсутствие посредников значительно увеличит скорость реагирования на проблемные вопросы и сложные ситуации.

Ранее также сообщалось, что Псковская инфекционная больница запустила круглосуточную горячую линию по номеру телефона 8-951-759-46-11.

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Псковская инфекционная больница запустила горячую линию в Telegram
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