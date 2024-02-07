В России хотят поднять стипендии аспирантам

07:51, 07 февраля 2024, ПАИ

Российская академия наук работает над вопросом повышения уровня престижности аспирантов и учёных, сообщают «Известия» со ссылкой на президента РАН Геннадия Красникова.

«Академия стремится заинтересовать молодых ученых исследованиями, которые позволят им вырасти до мирового уровня. Также мы стремимся обеспечить молодых ученых достойными рабочими местами с передовой научной аппаратурой», — сообщил он.

Также он заверил, что сейчас РАН работает над тем, чтобы молодые научные сотрудники могли приобрести собственное жильё. Также в РАН хотят повысить стипендии аспирантам и в разы увеличить выплаты за кандидатские и докторские степени.

Ранее сообщалось, что шесть студентов Псковской области будут получать стипендии от Россельхозбанка, а псковская студентка вошла в число стипендиатов экологического фонда имени Вернадского.