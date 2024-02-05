В России выросла цена на загородную недвижимость

08:12, 07 февраля 2024, ПАИ

В IV квартале 2023 года средняя стоимость загородной недвижимости выросла в России на 14%, сообщают «Известия» со ссылкой на исследования «Авито Недвижимости».

Самые недорогие и доступные дачи оказались в Кировской области. Самые дорогие – в Дагестане и Московской области.

При этом отмечается, что за три месяца спрос на такие объекты сократился на четверть: дачами стали интересоваться на 45% реже, домами и коттеджами – на 21%, таунхаусами – на 17%. Предложение за отчетный период тоже сократилось, но не так сильно: в среднем по России на 11% по всем форматам.

Ранее сообщалось, что в России может подорожать съёмное жильё. По данным аналитиков, число активных объявлений об аренде квартир в городах России резко уменьшилось. В начале этого года их было 44 тысячи – это почти в два раза ниже уровня трёх предыдущих лет.