Женщина погибла в ДТП в Невельском районе

08:54, 07 февраля 2024, ПАИ

Автомобиль столкнулся с грузовиком в Невельском районе у деревни Кубок, сообщает «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП погибла водитель легковушки.

Также в легковом автомобиле находился ребёнок. Он госпитализирован в медучреждение.

На месте работают сотрудники пожарной охраны, бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД Невеля.

Выясняются обстоятельства произошедшего.