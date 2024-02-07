Женщина погибла в ДТП в Невельском районе
Автомобиль столкнулся с грузовиком в Невельском районе у деревни Кубок, сообщает «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП погибла водитель легковушки.
Также в легковом автомобиле находился ребёнок. Он госпитализирован в медучреждение.
На месте работают сотрудники пожарной охраны, бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД Невеля.
Выясняются обстоятельства произошедшего.
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