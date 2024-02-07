Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

09:33, 07 февраля 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные за минувшие сутки в Псковской области, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Моторный отсек выгорел в автомобиле ВАЗ-2107 2006 года выпуска на улице Пригородной в Острове. Причина возгорания устанавливается.

В жилом доме в Радужном проезде в Усвятах сгорела сажа в дымоходе. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Жилой дом спасли.