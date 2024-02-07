Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
Два пожара ликвидировали пожарные за минувшие сутки в Псковской области, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Моторный отсек выгорел в автомобиле ВАЗ-2107 2006 года выпуска на улице Пригородной в Острове. Причина возгорания устанавливается.
В жилом доме в Радужном проезде в Усвятах сгорела сажа в дымоходе. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Жилой дом спасли.
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