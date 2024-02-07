Число временных запретов на выезд за рубеж для должников достигло 6,5 млн

09:55, 07 февраля 2024, ПАИ

На 1 января 2024 года на исполнении у пограничной службы ФСБ России находилось 6,5 млн постановлений, выданных судебными приставами, о временном запрете на выезд за рубеж для должников. Число таких дел растет, как и доля погашений долгов ради снятия запрета, пишет РБК.



За январь – декабрь прошлого года число таких решений увеличилось на 41,3% – это максимальный прирост за три года, следует из статистики Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которую изучил РБК.



Приставы раскрывают данные о количестве дел, по которым в рамках исполнительного производства при взыскании долгов выносится решение о запрете на выезд за границу, а также о числе постановлений, которые были переданы пограничной службе. По закону на одного гражданина может быть открыто несколько исполнительных производств, по каждому из них пристав может применять разные ограничительные меры – от ареста банковских счетов и имущества до запрета на выезд из России.



Решение об ограничении на выезд может быть введено в рамках каждого исполнительного производства, уточнил представитель ФССП. «Федеральной службой судебных приставов не ведется учет должников, учет осуществляется по количеству исполнительных производств», – добавил он.



Таким образом, число постановлений приставов на исполнении у пограничников не равно количеству невыездных должников.