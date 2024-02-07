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Общество

Замначальника УГХ администрации Пскова Татьяна Алексеева станет гостьей программы «Среда обитания»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 7 февраля, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева.

Замначальника УГХ администрации Пскова Татьяна Алексеева станет гостьей программы «Среда обитания». Фото: ПАИ

Какие масштабные работы по благоустройству были выполнены в Пскове в прошлом году и какие запланированы в наступившем? Как идёт подготовка к участию Пскова в очередном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий? Что планируют городские власти в сфере озеленения и как будут бороться с борщевиком?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостье эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.

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