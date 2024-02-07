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Общество

Интересные факты из мира музыки и танцев узнают псковичи на новой выставке Банка России

Фотовыставка «Музыка танца» открылась в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. В экспозиции представлены увеличенные изображения памятных монет из драгоценных металлов, посвященных музыке и хореографии, сообщили ПАИ в пресс-службе псковского отделения Банка России.

Фото пресс-службы псковского отделения ЦБ

Песни из советских мультфильмов, скрипка, рок-н-ролл и шаманские ритуалы, марийская волынка и магия татарских мелодий – неожиданные переплетения музыки и танца ждут посетителей новой фотовыставки.

Все изображения сопровождаются информацией о монетах, а также интересными фактами о мире музыки и танцев. Например, на выставке можно увидеть сторублевую серебряную монету 1996 года, посвященную балету «Щелкунчик», а также узнать о том, какой музыкальный инструмент привез Петр Чайковский для исполнения этого балета.

«Выставка погружает зрителя в атмосферу творчества и вдохновения. Прославленные российские деятели искусства, знаменитые балетные постановки, удивительные национальные танцы – каждая памятная монета знакомит посетителя с миром гармонии звуков и движений. Тема культуры и искусства очень многогранна и богата яркими событиями, произведениями и именами. Неудивительно, что эти образы часто используются Банком России для художественного оформления памятных монет», – рассказал управляющий отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Сергей Иванов.

Выставка «Музыка танца» открыта для всех посетителей библиотеки до конца февраля. Больше информации о выставках Банка России, в том числе виртуальных, можно найти на сайте Музея Банка России.

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