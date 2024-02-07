Научные достижения ПсковГУ обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, приуроченная ко Дню российской науки, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 7 февраля.
Каковы научные мощности ПсковГУ, по каким научным направлениям работают студенты и преподаватели вуза, как университет поощряет научно ориентированных студентов и преподавателей, почему молодёжь идёт в науку?
Об этом и многом другом поговорим с ректором Псковского государственного университета Натальей Ильиной, доктором педагогических наук Сергеем Николаевым, кандидатом физико-математических наук Александром Цветковым.
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