Научные достижения ПсковГУ обсуждают в медиацентре ПАИ

12:10, 07 февраля 2024, ПАИ

Пресс-конференция, приуроченная ко Дню российской науки, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 7 февраля.

Каковы научные мощности ПсковГУ, по каким научным направлениям работают студенты и преподаватели вуза, как университет поощряет научно ориентированных студентов и преподавателей, почему молодёжь идёт в науку?

Об этом и многом другом поговорим с ректором Псковского государственного университета Натальей Ильиной, доктором педагогических наук Сергеем Николаевым, кандидатом физико-математических наук Александром Цветковым.