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Чем опасна неправильная чистка зубов

Использование ополаскивателя для полости рта может быть опасным. Как не навредить организму при чистке зубов, разъясняют стоматологи.

Полоскание полости рта является для большинства частью ежедневного процесса очистки зубов. Специальные средства освежают дыхание, убивают микробы и способствуют профилактике кариеса. Однако использование ополаскивателя, неожиданно, связано с повышенным риском развития гипертонии, доказали некоторые исследования.

Но главную опасность могут представлять бактерицидные свойства ополаскивателя, так как при чистке зубов они могут повлиять на состав микробиома полости рта. Микробиом представляет собой совокупность микроорганизмов, населяющих ротовую полость человека. Некоторые компоненты, содержащиеся в ополаскивателе, могут оказывать слишком активное действие на состав микроорганизмов в полости рта и постепенно уничтожить её естественную флору, например хлоргексидин.

Такие вещества могут уничтожать не только бактерии, провоцирующие разрушение зубов, но и те полезные, которые ответственны за защиту организма от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому не стоит использовать ополаскиватели более двух-трёх раз в день. Злоупотребление чистящими средствами может привести к снижению численности полезных бактерий, участвующих в контроле кровяного давления. Людям с повышенным или нестабильным давлением стоит применять такие средства с осторожностью.

Ранее врач-ортодонт детского отделения Псковской городской стоматологической поликлиники Кристина Меева стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Главное из эфира читайте и смотрите здесь.

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