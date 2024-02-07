В Пскове появится совет стратегического развития города

10:23, 07 февраля 2024, ПАИ

В Пскове появится совет стратегического развития города. Положение о совете подписано главой Пскова Борисом Елкиным и опубликовано на правовом портале. Положение разработано с целью обеспечения реализации стратегии развития Пскова до 2030 года.

Согласно документу, целью деятельности совета является «выработка согласованных решений по вопросам обеспечения реализации стратегии

на основе координации и контроля процесса достижения стратегических целей, а также результатов их достижения».

В качестве целей деятельности совета по стратегическому развитию заявлены, в частности, выявление актуальных проблем развития города,

формирование предложений по их решению в рамках стратегии, рассмотрение и одобрение программ действий администрации города

Пскова по реализации стратегии.

Совет состоит из председателя совета, его заместителей, секретаря и членов совета, которые принимают участие в его работе на общественных началах.

Председателем совета является глава Пскова. Заместителями председателя совета являются председатель Псковской

городской Думы (по согласованию) и первый заместитель (заместитель) главы администрации города. В состав совета могут входить представители органов государственной власти Псковской области, органов местного самоуправления, представители предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, работающих на территории города, финансовых, общественных, научных и образовательных организаций, учреждений культуры и средств массовой информации.

Решения совета будут носить рекомендательный характер.