Юношеское первенство СЗФО по волейболу проходит в Пскове

10:48, 07 февраля 2024, ПАИ

Первенство Северо-Западного федерального округа по волейболу среди юношей и девушек до 19 лет проходит в псковском Доме спорта с 5 по 10 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.

В соревнованиях принимают участие около 130 волейболистов из Новгородской, Псковской, Тверской и Ярославской областей, а также Карелии.

В рамках турниров команды играют в круг. Сборная, которая наберёт наибольшее количество очков, станет чемпионом.

Команды, которые займут первые и вторые места соревнований, примут участие в финале первенства России.

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