Школьники и студенты Псковской области принимают участие в международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине»

10:45, 07 февраля 2024, ПАИ

Активисты из Псковской области принимают участие в VI Международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Так, на конкурс свою работу отправила учащаяся Многопрофильного правового лицея № 8 города Пскова Александра Тимофеева. Участница рассказала о том, что Псков впервые был упомянут в Лаврентьевской летописи под 903 годом, а также про Псковский кремль, Троицкий собор, храм Николая Чудотворца. Александра надеется, что после прочтения ее работы многие захотят посетить город Псков. С работами всех участников конкурса можно ознакомиться в социальных сетях конкурса.

Все конкурсные работы, прошедшие предварительный отбор, публикуются на страницах конкурса в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube). Лучшие работы демонстрируются на крупных государственных площадках.

Победителей пригласят на церемонию награждения, которая состоится в мае–июне с участием государственных и общественных деятелей, руководителей молодежных организаций, представителей бизнес-сообществ и почетных гостей.

Конкурс проходит в рамках проекта «Россия глазами детей и молодежи» при поддержке Фонда президентских грантов. Прием работ на конкурс еще открыт и продолжится до 10 апреля на сайте youthy.ru.