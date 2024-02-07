Более трёх тысяч псковичей получили единоразовое пособие за рождение ребёнка в 2023 году

11:22, 07 февраля 2024, ПАИ

3 012 семей получили единовременную выплату при рождении ребёнка в прошлом году в Псковской области. На эти цели направили более 68 млн рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Пособие предоставляют всем семьям, независимо от уровня дохода. Право на его получение имеют опекуны, работающие и неработающие граждане, усыновители и приёмные родители. Трудоустроенной маме пособие назначают с опорой на данные, которые поступили в фонд из органов ЗАГС.

Если официально работает только отец, то пособие назначат ему. В этом случае нужно будет обратиться с заявлением к работодателю для направления необходимой информации в Социальный фонд. Неработающие родители могут подать заявление в клиентскую службу фонда или сделать это на портале «Госуслуги», пояснила управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Заявление рассмотрят в течение десяти дней при наличии всех документов для назначения пособия. Выплата поступает в течение пяти рабочих дней после вынесения положительного решения.

C 1 февраля 2024 года размер единовременного пособия при рождении ребёнка проиндексирован и составляет 24 604 рубля.

По всем возникшим вопросам, касающимся назначения пособия, псковичи могут обратиться по телефону 8-800-200-00-98 или в официальные группы Социального фонда России в социальных сетях.