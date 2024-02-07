Член Молодёжного совета Псковского облсовпрофа награждён благодарственным письмом от пункта отбора на военную службу по контракту
Благодарственным письмом от пункта отбора на военную службу по контракту по Псковской области награжден член Молодёжного совета Псковского облсовпрофа Иван Семененко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
Инструктору по военно-медицинской подготовке общественного движения «Рокот-Псков» Ивану Семененко за активную гражданскую позицию, неравнодушие и бескорыстное содействие в подготовке и обучении военнослужащих по контракту основам первой помощи вручили благодарственное письмо.
«Совместно с товарищами из движения мы на еженедельной основе проводим теоретические и практические занятия по военно-медицинской подготовке, а также занятия по оказанию первой помощи с военнослужащими по контракту», – отметил Иван Семененко.
В облсовпрофе подчеркнули, что такая деятельность в настоящее время очень важна. «Она вносит огромный вклад в сохранение жизни и здоровья защитников Отечества, а также в укрепление обороноспособности России! Гордимся членами Молодежного совета Псковского облсовпрофа», – отметили в организации.
Член Молодёжного совета Псковского облсовпрофа награждён благодарственным письмом от пункта отбора на военную службу по контракту