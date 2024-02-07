Член Молодёжного совета Псковского облсовпрофа награждён благодарственным письмом от пункта отбора на военную службу по контракту

11:44, 07 февраля 2024, ПАИ

Благодарственным письмом от пункта отбора на военную службу по контракту по Псковской области награжден член Молодёжного совета Псковского облсовпрофа Иван Семененко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Инструктору по военно-медицинской подготовке общественного движения «Рокот-Псков» Ивану Семененко за активную гражданскую позицию, неравнодушие и бескорыстное содействие в подготовке и обучении военнослужащих по контракту основам первой помощи вручили благодарственное письмо.

«Совместно с товарищами из движения мы на еженедельной основе проводим теоретические и практические занятия по военно-медицинской подготовке, а также занятия по оказанию первой помощи с военнослужащими по контракту», – отметил Иван Семененко.

В облсовпрофе подчеркнули, что такая деятельность в настоящее время очень важна. «Она вносит огромный вклад в сохранение жизни и здоровья защитников Отечества, а также в укрепление обороноспособности России! Гордимся членами Молодежного совета Псковского облсовпрофа», – отметили в организации.