До -16 градусов прогнозируют в Псковской области 8 февраля

11:54, 07 февраля 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода прогнозируется на территории Псковской области 8 февраля. Ночью местами ожидается небольшой снег, днём – без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура по Псковской области ночью составит от -11 до -16 градусов, днём – от -6 до -11.

Атмосферное давление будет ниже нормы.