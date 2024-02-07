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Общество

До -16 градусов прогнозируют в Псковской области 8 февраля

Облачная с прояснениями погода прогнозируется на территории Псковской области 8 февраля. Ночью местами ожидается небольшой снег, днём – без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

До -16 градусов прогнозируют в Псковской области 8 февраля. Фото: ПАИ

Будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура по Псковской области ночью составит от -11 до -16 градусов, днём – от -6 до -11.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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