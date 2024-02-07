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Общество

Псковские собровцы соревновались в практической стрельбе

Сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в соревнованиях по практической стрельбе из боевого оружия «Вечно живые», которые прошли в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы ведомства

Соревнования проводятся с 2017 года в знак памяти о погибших при исполнении служебных обязанностей, поддержки их близких, улучшения техники военного искусства, укрепления боевого братства.

В этом году мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Всего в состязаниях принимали участие 38 команд по два стрелка в каждой. Они выполнили семь дневных и два ночных упражнения.

«Практическая стрельба – это самый зрелищный и динамичный вид стрелкового спорта, все упражнения всегда разные, имеют свою специфику. Стрелок должен решить задачу за ограниченное количество времени, сделать это максимально точно и быстро», – рассказали в пресс-службе.

Спецназовцы из Управления Росгвардии по Псковской области при выполнении упражнений использовали пистолеты, автоматы, снайперскую винтовку СВ-98 и карабин специальный КС-К. В результате псковские росгвардейцы заняли 6-е место.

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