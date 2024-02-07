Эксперт подвёл итоги первой половины чемпионата Пскова по мини-футболу

13:19, 07 февраля 2024, ПАИ

Тренер спортшколы «Стрела» Юрий Баскаков в беседе с корреспондентом ПАИ подвёл итоги первой половины чемпионата Пскова по мини-футболу.

«В этом году конкуренция в высшей лиге примерно равная. Только «Дина» стоит за скобками. Немного у них не получается. Остальные команды друг у друга очки отбирают. Если посмотреть результат команды Motor oil, которая идёт на предпоследнем месте, то у них во всех играх довольно скользкий счёт. И тот же ПсковГУ ещё не сказал своего слова. Всё ещё впереди», – поделился Юрий Баскаков.

«Интер» проиграл первым трём командам с разницей в один мяч, а всех остальных обыграл, отметил эксперт. «Во втором круге, возможно, наверстают. Лидеры соревнований «Прокуратура» легко обыграли только пару команд. Второй круг будет как новый турнир», – заверил собеседник ПАИ.

«Первые пять команд продолжают борьбу за чемпионство. Они все ещё в деле. Один-два тура, и разницы в очках уже может не быть. Тем более что игроки футбольного клуба «Псков» скоро уже, возможно, не смогут играть. Составы во многих командах претерпят изменения. Поэтому расклады могут поменяться. Игроки «Пскова» есть практически у всех лидеров, кроме «Интера» и «Строймага». Их это коснётся в меньшей степени», – объяснил тренер спортшколы «Стрела».

Также Юрий Баскаков заметил, что в этом году конкуренция в высшей лиге стала выше. «Сыграло перераспределение игроков. Например, «Прокуратура» усилилась. К ним перешли мастеровитые игроки Антон Шишаев и Андрей Почипов. Взяли опытного вратаря, а в том году стоял молодой парень 2006 года рождения», – сказал он.

«После первого круга в первой лиге «Опочка» занимает первую строчку, «Штурм» идёт на втором месте, а «Псков-2007» замыкает тройку лидеров. «Опочка» все игры выиграла в один мяч. Во многих матчах они отыгрывались, проявляя волевые качества. Первый круг в первой лиге тоже ничего не решил. Четыре команды борются за чемпионство: «Опочка», «Штурм», «Псков-2007» и «Триумф». Они все ещё поборются между собой. Я бы «Триумф» не стал списывать со счетов. У них неплохая команда. Явного аутсайдера здесь нет. В каждой игре результаты непредсказуемые. Хотя есть большие счета, но многое зависит от того, что не всегда у команд на игру набирается состав», – рассказал эксперт.

«Во второй лиге за победу борются четыре команды: «Реал», «Легион», «МЧС» и «Псков Юнайтед». Это претенденты на призовые места. Остальные команды послабее», – резюмировал Юрий Баскаков.

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