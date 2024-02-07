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Общество

Семь короткометражных новелл о российских учёных покажут в молодёжном центре Пскова

13 февраля Псковский городской молодёжный центр приглашает всех желающих на показ киноальманаха «День открытых дверей», созданного «Лабораторией научного кино 2.0». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Киноальманах представляет собой короткометражные новеллы – семь разножанровых историй об учёных и глобальных экологических проблемах. «Возможно ли вернуть в пустыню растения и спасти человечество с помощью супермухи? Что делать с тоннами рисовой шелухи и зарослями борщевика и при чём тут батарейки? За 76 минут зрителей ждёт захватывающее переплетение научных подходов и уникальных визуальных стилей», – анонсировали в пресс-службе молодёжного центра.

Кинопоказ состоится в 19:00 по адресу: улица Максима Горького, 15. Вход свободный, регистрация приветствуется.

«Лаборатория научного кино 2.0» – мультиформатный проект режиссёра Юлии Киселевой и продюсера Лилии Сабировой, реализуется совместно со Сколтехом и химическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Больше о проекте можно узнать на сайте.

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