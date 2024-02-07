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Культура

Псковская художница рисует в редком жанре ретабло

Художница из Пскова Эльмира Ярудова поделилась своими работами в редком жанре ретабло в личном телеграм-канале.

Фото: АиФ/ Елена Коноплева

Сама художница определяет этот жанр так: «Это такие зарисовки из жизни с чудесными помогатствами от святых, к которым прибегал человек в трудной ситуации. Кроме рисунка пишется текст с описанием и благодарностью. Дома у меня есть одно автобиографичное ретабло, я полагаю, что у каждого были подобные случаи явной помощи от заступников небесных».

Работы Эльмиры Ярудовой. Фото автора

По словам Эльмиры, изначально идея ретабло пришла от мексиканцев. «У них, как я понимаю, это распространено. Не одна, а много таких дома, я видела целые домашние алтари такого рода», - поделилась художница.

Работа Эльмиры Ярудовой. Фото автора

Например, текст на ретабло выше гласит: «Я проиграл квартиру на спортивных ставках. Три года я ночевал на вокзалах и ночлежках, отморозил нос и пальцы на руках, пока не решился поехать в родной город к родителям. Они не узнали меня, но взяли жить и работать к себе на ферму. Алексий человек Божий, ты дал мне силу и терпение на это. Спасибо!»

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