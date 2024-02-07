Суд принял решение взять под стражу псковского журналиста Дениса Камалягина*
Псковский городской суд удовлетворил ходатайство старшего следователя следственного отдела по Пскову об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении находящегося в розыске журналиста Дениса Камалягина*. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Камалягин обвиняеся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за совершение любого из административных правонарушений, предусмотренных частями 2 - 9 статьи 19.34 КоАП, два раза в течение одного года).
Суд избрал Денису Камалягину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента задержания.
Напомним, с марта 2022 года Камалягин живёт в Риге (Латвия).
* Денис Камалягин признан иноагентом.
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