Суд принял решение взять под стражу псковского журналиста Дениса Камалягина*

14:51, 07 февраля 2024, ПАИ

Псковский городской суд удовлетворил ходатайство старшего следователя следственного отдела по Пскову об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении находящегося в розыске журналиста Дениса Камалягина*. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Камалягин обвиняеся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за совершение любого из административных правонарушений, предусмотренных частями 2 - 9 статьи 19.34 КоАП, два раза в течение одного года).

Суд избрал Денису Камалягину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента задержания.

Напомним, с марта 2022 года Камалягин живёт в Риге (Латвия).

* Денис Камалягин признан иноагентом.