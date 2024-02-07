Начался приём заявок на участие в проекте «Губернаторский дневник»

15:25, 07 февраля 2024, ПАИ

Сбор заявок на участие в 11-й акции «Губернаторский дневник» стартовал в Псковской области сегодня, 7 февраля.

Сбор заявок с пятёрками за осень будет проходить до 21 февраля. Заявки принимаются только в электронном виде.

Чтобы стать участником проекта, необходимо скачать бланк дневника, распечатать его, заполнить вместе с учителем, подписать у директора и заверить печатью школы. Затем отсканировать или сфотографировать и прикрепить к заявке по ссылке. Сбор заявок будет проходить строго до 23:59 21 февраля.

Учитываются и заносятся только пятёрки из классного журнала. Оценки за поведение, домашние работы в тетрадях и прочие не учитываются.

Итоги за сентябрь, октябрь и ноябрь мы подведём и опубликуем 26 февраля.

Бланк и электронная форма для заполнения размещены здесь и здесь. Также вы сможете их найти в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».

В проекте «Губернаторский дневник» могут участвовать все школьники региона с 2-го по 11-й класс. Главный стимул и мотиватор для отличников принять участие в проекте – встреча и чаепитие с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Как проходила юбилейная встреча в прошлом году, смотрите здесь.

За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нем приняли участие сотни школьников. Познакомиться с форматом и фотографиями прошлых лет можно в официальной группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что Альфа-банк стал официальным партнёром акции «Губернаторский дневник».