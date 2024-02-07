Испорченную букву «е» в парке реки Милевки в Пскове отремонтируют в этом году

16:33, 07 февраля 2024, ПАИ

Испорченную букву «е» в парке реки Милевки в Пскове отремонтируют в этом году, рассказала заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы уже отработали с изготовителем этот вопрос, он предоставил информацию о стоимости замены. Буква будет восстановлена в этом году», – отметила она.

Кроме того, сейчас решается вопрос по видеонаблюдению. «Хотелось бы букву восстановить, когда видеонаблюдение уже будет смонтировано», – подчеркнула гостья эфира.

Видеокамеры в парке реки Милевки будут направлены на точки, где находится глобальное оборудование: детская, спортивная, видовая площадки.