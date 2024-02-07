На отсутствие девелоперов в Пскове обратил внимание эксперт

16:14, 07 февраля 2024, ПАИ

На отсутствие девелоперов в Пскове обратил внимание архитектор-девелопер, основатель бюро Stankevich.design, спецпредставитель НАМИКС по развитию ИЖС в регионах Сергей Станкевич на круглом столе в медиацентре ПАИ в среду, 7 февраля.

«Так сложилось исторически, что ни девелоперов, ни крупных организаций, которые будут заниматься этим, в Пскове практически нет. Попытки работать в этом направлении, конечно, есть. Но эти попытки строительных компаний можно назвать околодевелоперскими», – отметил Сергей Станкевич.

При этом если компания строит 20-30 домов в городе – это нельзя назвать комплексным развитием территорий, подчеркнул он. «Без комплексного освоения территорий возникает вопрос: что мы вокруг Пскова получим через пять лет?» – сказал Сергей Станкевич.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в Пскове и Псковском районе нет организованных коттеджных посёлков. «У нас возникает проблематика, если мы серьёзно не подойдём к решению вопроса. Кроме того, хотел бы обратить внимание на то, что участки сокращаются по размеру. И в целом, на мой взгляд, это правильно, так как когда есть продуманный концепт территории, то большой участок не нужен», – отметил Сергей Станкевич.

«Есть и те, кто говорит, что 15 соток – это мало. Но так говорят те, кто никогда с этими 15 сотками не работал, не проектировал ландшафт и не ухаживал за ними. Мы же можем столкнуться с тем, если все будут брать большие участки, что у нас Пскова не так-то и много. Хватит ли территорий на всех, да и ещё особенно при хаотично нарезанных участках?» – заключил он.